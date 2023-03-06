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1 час назад

Авторы Sons Of The Forest рассказали о том, что ждёт игру в будущем

Игромания.ру

Создатели нового «выживача» Sons Of The Forest из Endnight Games провели сессию «вопросов и ответов» на Reddit, в рамках которой рассказали о будущем развитии игры.

Авторы Sons Of The Forest сообщили о дальнейшем развитии сюжета игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, к примеру, у разработчиков большие планы на Кельвина и Вирджинию — персонажам хотят улучшить ИИ, сделав их более полезными. Кельвин, к примеру, сможет помогать со строительством и ремонтом базы, а Вирджиния получит больше храбрости от оружия и совершённых убийств.

Что касается сюжета Sons Of The Forest, то его хотят дополнять различными деталями и новыми катсценами. Также команда планирует добавить больше инструментов для ограничения гриферства на публичных серверах, больше предметов для крафта и больше разнообразия лагерям каннибалов.

Кроме того, Endnight Games рассказала о как минимум одном персонаже, которого не успели добавить в игру на релизе. Со временем в Of The Forest могут появиться новые герои, в том числе и вариации уже существующих врагов.

Также разработчики намекнули на то, что у них есть некие идеи, связанные с передвижением по острову, но пока они не могут раскрывать подробности. А ещё в настоящее время Endnight Games работает над выделенными серверами.

Sons Of The Forest вышла в конце февраля в ранний доступ, показав действительно отличный старт в Steam — за первые сутки игра разошлась тиражом более двух миллионов копий. А на прошлой неделе «выживач» получил хотфикс, который исправил ошибку с каннибализмом.

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