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4 минуты назад

Tomb Raider, Deus Ex и Thief снова продают в российском Steam

Чемпионат.com

Eidos Montreal и Crystal Dynamics возобновили продажи своих игр в российском Steam. Ранее их реализацию закрыли, поскольку прежний издатель Square Enix приостановил деятельность в регионе, однако, заполучив права на свои бренды, разработчики решили вернуть их в Россию.

Tomb Raider, Deus Ex и Thief снова продают в российском Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Часть игр ещё недоступна, видимо, их постепенно добавляют для продажи в регионе. Уже сейчас можно без проблем приобрести:

  • Tomb Raider Legend — 149 рублей
  • Tomb Raider Anniversary — 249 рублей
  • Tomb Raider Underworld — 249 рублей
  • классические Tomb Raider (с 1 по 6) — по 149 рублей
  • Rise of the Tomb Raider — 950 рублей
  • Shadow of the Tomb Raider — 1999 рублей
  • Мстители — 1999 рублей
  • Deus Ex — 149 рублей
  • Thief (1998) — 149 рублей
  • Thief (2014) — 499 рублей
  • Стражи Галактики — 1999 рублей.

Причины решения неизвестны. Возможно, это ошибка. Возможно, намеренный шаг. Сама Embracer Group держит нейтралитет — часть её издателей (Deep Silver, Prime Matter) ушла из России, тогда как другие (THQ Nordic, Saber Interactive) продолжают продавать свою продукцию.

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