Tomb Raider, Deus Ex и Thief снова продают в российском Steam

Eidos Montreal и Crystal Dynamics возобновили продажи своих игр в российском Steam. Ранее их реализацию закрыли, поскольку прежний издатель Square Enix приостановил деятельность в регионе, однако, заполучив права на свои бренды, разработчики решили вернуть их в Россию.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Часть игр ещё недоступна, видимо, их постепенно добавляют для продажи в регионе. Уже сейчас можно без проблем приобрести:

Tomb Raider Legend — 149 рублей

Tomb Raider Anniversary — 249 рублей

Tomb Raider Underworld — 249 рублей

классические Tomb Raider (с 1 по 6) — по 149 рублей

Rise of the Tomb Raider — 950 рублей

Shadow of the Tomb Raider — 1999 рублей

Мстители — 1999 рублей

Deus Ex — 149 рублей

Thief (1998) — 149 рублей

Thief (2014) — 499 рублей

Стражи Галактики — 1999 рублей.