Tomb Raider, Deus Ex и Thief снова продают в российском Steam

Eidos Montreal и Crystal Dynamics возобновили продажи своих игр в российском Steam. Ранее их реализацию закрыли, поскольку прежний издатель Square Enix приостановил деятельность в регионе, однако, заполучив права на свои бренды, разработчики решили вернуть их в Россию.
Часть игр ещё недоступна, видимо, их постепенно добавляют для продажи в регионе. Уже сейчас можно без проблем приобрести:
Причины решения неизвестны. Возможно, это ошибка. Возможно, намеренный шаг. Сама Embracer Group держит нейтралитет — часть её издателей (Deep Silver, Prime Matter) ушла из России, тогда как другие (THQ Nordic, Saber Interactive) продолжают продавать свою продукцию.