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2 часа назад

Создатели Valorant выпустили кинематографичный трейлер нового агента Gekko

Игромания.ру

Riot Games опубликовала кинематографичный трейлер Valorant, посвящённый новому агенту Gekko. Он появится в условно-бесплатном шутере со стартом нового акта.

Создатели Valorant выпустили кинематографичный трейлер нового агента Gekko
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Причём боец из Лос-Анджелеса прибудет в игру не один, а в компании друзей, которых зовут Клякса, Бегун, Бабах и Тыдыщ. У каждого — свои способности, помогающие герою в бою.

Желающие смогут опробовать Gekko в действии уже послезавтра, 7 марта, когда Valorant получит свежее обновление. Ну а в мае, напомним, в шутере состоится открытое тестирование режима Premier.

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