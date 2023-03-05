Создатели Valorant выпустили кинематографичный трейлер нового агента Gekko

Riot Games опубликовала кинематографичный трейлер Valorant, посвящённый новому агенту Gekko. Он появится в условно-бесплатном шутере со стартом нового акта.
Причём боец из Лос-Анджелеса прибудет в игру не один, а в компании друзей, которых зовут Клякса, Бегун, Бабах и Тыдыщ. У каждого — свои способности, помогающие герою в бою.
Желающие смогут опробовать Gekko в действии уже послезавтра, 7 марта, когда Valorant получит свежее обновление. Ну а в мае, напомним, в шутере состоится открытое тестирование режима Premier.