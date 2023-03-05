50 Cent намекал на GTA 6, а потом всё удалил

На днях известный рэпер Кёртис Джеймс 50 Cent Джексон в социальных сетях опубликовал логотип GTA: Vice City, чем сразу же заинтересовал фанатов. В посте он отметил, что объяснит всё позже, и вспомнил про два своих проекта. Он упомянул GLG — это шоу Green Light Gang, которое продюсирует артист. А также Power — это парфюм, выпущенный рэпером. Сегодня он удалил этот пост.