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1 час назад

50 Cent намекал на GTA 6, а потом всё удалил

Чемпионат.com

На днях известный рэпер Кёртис Джеймс 50 Cent Джексон в социальных сетях опубликовал логотип GTA: Vice City, чем сразу же заинтересовал фанатов. В посте он отметил, что объяснит всё позже, и вспомнил про два своих проекта. Он упомянул GLG — это шоу Green Light Gang, которое продюсирует артист. А также Power — это парфюм, выпущенный рэпером. Сегодня он удалил этот пост.

50 Cent намекал на GTA 6, а потом всё удалил
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Увидя этот пост, фанаты решили, что артист как-то связан с разработкой GTA 6, действие которой развернётся в Вайс-Сити. Геймеры считают, что удаление публикации — прямое подтверждение тому, что рэпер имеет отношение к новой части GTA.

Есть вероятность, что Rockstar или Take-Two попросили его удалить публикацию. Или он сам удалил её, чтобы лишний раз не вводить аудиторию в заблуждение.

Сама Rockstar Games никак не прокомментировала публикацию Кёртиса.

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