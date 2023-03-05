Intel "догнала" AMD на рынке видеокарт

Ранее появлялась информация, что Intel догоняет AMD по доле на рынке видеокарт. Однако данные все же неверны. Аналитики Jon Peddie Research включили в статистику ускорители для дата-центров.

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По оценкам Jon Peddie Research, три поставщика GPU - AMD, Intel и Nvidia - в 4 квартале 2022 года поставили в общей сложности 13 млн дискретных графических процессоров для настольных компьютеров, ноутбуков и встраиваемых ПК.

Доля AMD снизилась до 9% с примерно 18% в том же квартале годом ранее, тогда как доля Intel выросла до 9% с примерно 5% в 4 квартале 2021 года. Это означает, что два небольших игрока рынка GPU поставили в четвертом квартале около 1,17 млн дискретных графических процессоров каждый.

Как отмечает Tom's Hardware, Intel включила доходы от продажи ускорителей вычислений Ponte Vecchio. Благодаря чему увеличились доходы подразделения Intel, занимающегося потребительскими GPU в квартальном отчёте, из-за чего аналитики и получили неверное количество GPU, проданных компанией за 4 квартал 2022 года.