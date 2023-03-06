Компания FAAS анонсировала эротическую фигурку Тифы из Final Fantasy VII за 33 тыс. руб.

Компания Forest Among Anime Studios (FAAS) открыла предзаказ на эротическую статуэтку Тифы Локхарт, одну из главных героинь культовой jRPG Final Fantasy VII. Об этом сообщает издание Aroged.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Фигурка представлена сразу в пяти вариантах. В варианте A Тифа опирается коленом на грядушку кресла, будучи одета в чулки и ночное платье. Вариант А Deluxe представляет собой Тифу в чулках с обнаженным бюстом. В варианте В обнаженная героиня Final Fantasy VII лежит на ковре в миссионерской позе. Комплект С включает в себя фигурки А и B. Наконец, набор D включает в себя фигурки A, A Deluxe и B.

Фигурки выполнены в масштабе 1 к 4 и имеют размеры 41 см в высоту, 27 см в ширину и 18 см в глубину.

«Яркая оптимистичная Тифа всегда подбадривает других, когда они расстроены. Однако не позволяйте ее милой внешности обмануть вас – своими кулаками она способна уничтожить практически любого врага», – гласит описание фигурки.