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1 час назад

The Outer Worlds оценили уже более 5 млн игроков

Игромания.ру

Студия Obsidian Entertainment объявила, что космическую RPG под названием The Outer Worlds оценили уже более 5 млн игроков. Достижение такого результата заняло около трёх с половиной лет, поскольку релиз игры состоялся в октябре 2019-го.

The Outer Worlds оценили уже более 5 млн игроков
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Впрочем, прошлым летом число игроков The Outer Worlds составляло 4 млн, так что по сути разработчики сообщили, что с тех пор этот показатель увеличился ещё на один миллион.

Информацией об аудитории The Outer Worlds поделились, рассказывая об анонсированном недавно новом издании игры с подзаголовком Spacer’s Choice Edition. Где будет не только улучшенный визуал, но и обновлённое управление и открытый мир.

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