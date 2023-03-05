Студия Obsidian Entertainment объявила, что космическую RPG под названием The Outer Worlds оценили уже более 5 млн игроков. Достижение такого результата заняло около трёх с половиной лет, поскольку релиз игры состоялся в октябре 2019-го.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Впрочем, прошлым летом число игроков The Outer Worlds составляло 4 млн, так что по сути разработчики сообщили, что с тех пор этот показатель увеличился ещё на один миллион.