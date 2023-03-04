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1 час назад

В апреле к Warframe выпустят дополнение The Duviri Paradox

Игромания.ру

Студия Digital Extremes готовится к самому важному году для онлайнового шутера Warframe. И начнётся он с запуска амбициозного дополнения The Duviri Paradox. На всех платформах расширение появится в апреле. Напомним, что выпустить его собирались зимой 2022 года, однако разработчики решили уделить больше времени отладкам и проверкам.

В апреле к Warframe выпустят дополнение The Duviri Paradox
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В «Парадоксе Дувири» игроков ждёт суровая и эмоциональная научно-фантастическая история и разрушенный мир, меняющий цвет в зависимости от настроения правителя-ребенка Доминуса Тракса. И его состояния страха, гнева, счастья, зависти и печали будут не только выражаться визуально, но и влиять на поведение врагов и жителей Дувири.

Игроков ждут три игровых режима: бесконечный The Circuit, приключение в открытом мире The Duviri Experience и The Lone Story для одиночного прохождения. Для нас готовят улучшенную систему ближнего боя, новые механики, системы и настройки.

The Duviri Paradox станет самым крупным расширением за всё время поддержки Warframe. А 26 августа студия готовит ещё одно крупное событие: после трёхлетнего перерыва возвращается традиционная конференция TennoCon. И она будет живым мероприятием в RBC Place London в канадском городе Лондон.

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