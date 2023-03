В апреле к Warframe выпустят дополнение The Duviri Paradox

Студия Digital Extremes готовится к самому важному году для онлайнового шутера Warframe. И начнётся он с запуска амбициозного дополнения The Duviri Paradox. На всех платформах расширение появится в апреле. Напомним, что выпустить его собирались зимой 2022 года, однако разработчики решили уделить больше времени отладкам и проверкам.

Игроков ждут три игровых режима: бесконечный The Circuit, приключение в открытом мире The Duviri Experience и The Lone Story для одиночного прохождения. Для нас готовят улучшенную систему ближнего боя, новые механики, системы и настройки.