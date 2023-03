«Это не те The Settlers, которых мы ждали»: вышли обзоры The Settlers: New Allies

У The Settlers: New Allies проблемы с собственной идентичностью. Это игра с живым сервисом? Дань уважения великим RTS прошлого? Это The Settlers или уменьшенная Age of Empires?

В то время как великолепный игровой мир активно побуждает продолжать исследование, прокладывать дороги и присматривать за своей паствой, отсутствие глубины и индивидуальности заставляет New Allies ощущаться как запутанный эксперимент.