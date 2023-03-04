«Это не те The Settlers, которых мы ждали»: вышли обзоры The Settlers: New Allies

Ubisoft выпустила перезапуск стратегической серии The Settlers на РС 17 февраля, а 23 марта игра выйдет на консолях. Однако игроки могут не спешить оформлять предварительные заказы: опубликованные за прошедшие дни обзоры The Settlers: New Allies далеки от хвалебных.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По версии Metacritic средний балл перезапуска составил всего 60 баллов. Игроки оценили новинку ещё более сурово: 2,7 балла. Главные претензии предъявляют к игровому процессу: он по сравнению с предшественниками оказался слишком простым и скучным.

The Settlers: New Allies разрушает всё, что было создано игровой серией.

GameStar

У The Settlers: New Allies проблемы с собственной идентичностью. Это игра с живым сервисом? Дань уважения великим RTS прошлого? Это The Settlers или уменьшенная Age of Empires?

В то время как великолепный игровой мир активно побуждает продолжать исследование, прокладывать дороги и присматривать за своей паствой, отсутствие глубины и индивидуальности заставляет New Allies ощущаться как запутанный эксперимент.

GamesHub

Игроки называют The Settlers: New Allies худшей игрой года и похоронами всей серии Settlers. Игра скучна и слаба в техническом плане, и единственное, что в ней работает без огрехов — это игровой магазин. Они уверены, что съесть или выбросить деньги было бы более выгодным вложением.

Тем не менее, нашлись и голоса в защиту перезапуска. Медитативную лёгкость сочли вполне подходящей для новичков или тех, кого привлекает расслабленный игровой процесс.

Ubisoft могла бы использовать этот игровой процесс, но дать ему другое имя, и игроки были бы более заинтересованы. Но The Settlers: New Allies хочет изменить классическую формулу, хотя и не знает, как сделать это.