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59 минут назад

Опубликованы кадры мультиплеерного режима отменённой Doom 4

Игромания.ру

Вчера мы писали о том, что в сети появился геймплейный трейлер отменённого шутера Doom 4. А теперь ведущий твиттер-канала The Gman's Archive показал несколько секунд мультиплеерного режима из невышедшей игры.

Опубликованы кадры мультиплеерного режима отменённой Doom 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В коротком ролике игроки сражаются между собой, но внезапно в события вмешивается гигантский монстр. Однако автор не может сказать, насколько давней является эта запись.

Как мы помним, о работе над Doom 4 студия id Software сообщила в 2008 году. В итоге первоначальный замысел так и не добрался до релиза: игру несколько раз переносили и перезапускали. В конечном итоге разработчики выпустили новую часть Doom только в 2016 году.

Показанный отрывок может служить подтверждением того, что Doom 4 выходила слишком похожей на серию Call of Duty. Она даже заслужила прозвище Call of Doom.

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