Опубликованы кадры мультиплеерного режима отменённой Doom 4

Вчера мы писали о том, что в сети появился геймплейный трейлер отменённого шутера Doom 4. А теперь ведущий твиттер-канала The Gman's Archive показал несколько секунд мультиплеерного режима из невышедшей игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В коротком ролике игроки сражаются между собой, но внезапно в события вмешивается гигантский монстр. Однако автор не может сказать, насколько давней является эта запись.

Как мы помним, о работе над Doom 4 студия id Software сообщила в 2008 году. В итоге первоначальный замысел так и не добрался до релиза: игру несколько раз переносили и перезапускали. В конечном итоге разработчики выпустили новую часть Doom только в 2016 году.