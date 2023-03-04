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7 минут назад

Вышла игра, в которую нужно играть с помощью туалетной бумаги

Ferra.ruиещё 1

Для Nintendo Switch вышла игра Give Me Toilet Paper!. Играть в неё нужно... с помощью рулона туалетной бумаги.

Для Nintendo Switch вышел платформер, в который нужно играть с помощью туалетной бумаги
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Внутрь рулона просто нужно запихать Joy-Con. Затем бумагу с контроллером внутри нужно положить на какую-нибудь доску или картонку и пытаться управлять виртуальной копией в игре. Цель — провести рулон через препятствия, наклоняя определённым образом доску.

Пройдя через все трудности, туалетная бумага должна попасть в руки герою игры, которому нужно подтереться. Согласно описанию Give Me Toilet Paper!, рулон разумен, что придаёт перчинки происходящему.

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