Для Nintendo Switch вышел платформер, в который нужно играть с помощью туалетной бумаги

Для Nintendo Switch вышла игра Give Me Toilet Paper!. Играть в неё нужно... с помощью рулона туалетной бумаги.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Внутрь рулона просто нужно запихать Joy-Con. Затем бумагу с контроллером внутри нужно положить на какую-нибудь доску или картонку и пытаться управлять виртуальной копией в игре. Цель — провести рулон через препятствия, наклоняя определённым образом доску.