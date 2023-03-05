Вид от первого лица могут добавить в Fortnite уже на днях

Датамайнер под ником HYPER, который специализируется на инсайдах о Fortnite , заявил , что со стартом второго сезона четвёртой главы в экшен добавят вид от первого лица.

Его информацию подтвердили несколько инсайдеров, которые тоже специализируются на Fortnite. По их заверению и информации от HYPER, на вид от первого лица можно будет переключаться прямо на ходу — во время игры от третьего. Первый сезон четвёртой главы Fortnite подойдёт к финалу 8 марта, а второй должен стартовать сразу после него.