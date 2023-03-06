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43 минуты назад

Легендарный баскетболист выпустит свою версию PlayStation 5

Ferra.ruиещё 1

Икона спорта Леброн Джеймс и PlayStation объединились для создания лимитированной серии съёмных панелей для консоли PlayStation 5 и контроллера DualSense.

Леброн Джеймс выпустит свою версию PlayStation 5
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В дизайне использованы личные образы и цитата, которые имели значение для Джеймса на протяжении всей его карьеры, а также элементы, вдохновлённые его любовью к играм и геймерскому сообществу. Поклонники смогут оформить предварительный заказ на сайте PlayStation уже в этом году. Аксессуары выпустят ограниченным тиражом и лишь в некоторых странах.

PlayStation

«Всё ещё безумно думать, что ребёнок из Акрона, выросший, играя в игры, может создать что-то подобное. Разработка панели для консоли и контроллера с PlayStation, которые отдают дань уважения моим ученикам „I Promise“ (школа, открытая при поддержке Фонда семьи Леброна — прим. ред.) и тому, откуда мы родом, — довольно крутая вещь. Я надеюсь, что это будет вдохновлять, и люди получат удовольствие, находя смысл в каждой детали», — заявил баскетболист.

Это сотрудничество станет началом для PlayStation Playmakers — программы, в рамках которой компания будет сотрудничать с известными людьми: спортсменами, актёрами, художниками и геймерами.

Игры,Джеймс Леброн,Акрон,
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