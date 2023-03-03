Появились сообщения о скором закрытии Ubisoft ряда своих офисов

Согласно электронному письму, которое получил пользователь ResetEra, Ubisoft закроет несколько офисов — и прежде всего, в Европе. Связывают это в том числе со снижением продаж физических копий игр (и увеличением продаж в цифре), цифровизацией каналов коммуникаций, переходом от крупных розничных релизов к условно-бесплатным играм и не только.
В частности, отмечается, что будет закрыто отделение Ubisoft Benelux. Это произойдёт уже 1 апреля. Впрочем, предполагается, что сокращение затронет прежде всего отделы маркетинга и дистрибуции.
Далее приложен текст электронного письма, якобы отправленного самим издателем.
Ubisoft
«Как мы все знаем, рынок постоянно развивается, и наша организация должна идти в ногу с ним. В настоящее время Ubisoft сталкивается с рядом проблем из-за внешних факторов, таких как сокращение объёма продаж физических игр в пользу цифровых продаж, централизация маркетинга путём оцифровки всех наших каналов коммуникации, переход от крупных розничных релизов к F2P, мобильным и сезонным играм, а также снижение числа крупных «физических» шоу.
Чтобы справиться с вызовами будущего, руководство Ubisoft приняло решение закрыть ряд дочерних компаний в Европе. К сожалению, подразделение Ubisoft Benelux подлежит закрытию, и большинство сотрудников будут уволены с 1 апреля 2023 года.
В связи с закрытием Ubisoft BV полностью передаст текущее распространение физических игр в Бенилюксе на аутсорсинг дистрибьютору, о котором будет объявлено позже».
В заявлении сказано о закрытии ряда отделений в Европе, но нет уточнений насчёт того, каких именно.