Появились сообщения о скором закрытии Ubisoft ряда своих офисов

«Как мы все знаем, рынок постоянно развивается, и наша организация должна идти в ногу с ним. В настоящее время Ubisoft сталкивается с рядом проблем из-за внешних факторов, таких как сокращение объёма продаж физических игр в пользу цифровых продаж, централизация маркетинга путём оцифровки всех наших каналов коммуникации, переход от крупных розничных релизов к F2P, мобильным и сезонным играм, а также снижение числа крупных «физических» шоу.