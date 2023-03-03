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1 час назад

В DOOM Eternal на Steam Deck появилась трассировка лучей

Игромания.руиещё 2

Для операционной системы Steam Deck вышла бета-версия обновления 3.4.6, которое привнесло несколько исправлений графических проблем в Wo Long: Fallen Dynasty и некоторых будущих играх.

В DOOM Eternal на Steam Deck появилась трассировка лучей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Но главной особенностью обновления стала поддержка трассировки лучей в DOOM Eternal. Сейчас это единственный проект на устройстве с данной технологией. Один из инженеров Valve поделился скриншотом игры на Steam Deck — с RTX частота кадров составила 35 FPS.

Также обновили графический драйвер до версии Mesa 23.1, содержащей множество исправлений функциональности и производительности.

Ранее стало известно, что число игр, поддерживаемых Steam Deck, перевалило за восемь тысяч. Также Valve назвала список самых популярных проектов у пользователей устройства за февраль.

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