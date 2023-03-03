В DOOM Eternal на Steam Deck появилась трассировка лучей

Для операционной системы Steam Deck вышла бета-версия обновления 3.4.6, которое привнесло несколько исправлений графических проблем в Wo Long: Fallen Dynasty и некоторых будущих играх.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Но главной особенностью обновления стала поддержка трассировки лучей в DOOM Eternal. Сейчас это единственный проект на устройстве с данной технологией. Один из инженеров Valve поделился скриншотом игры на Steam Deck — с RTX частота кадров составила 35 FPS.

Также обновили графический драйвер до версии Mesa 23.1, содержащей множество исправлений функциональности и производительности.