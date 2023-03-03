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26 минут назад

Моддер добавил вид от первого лица в оригинальную Dead Space

Игромания.ру

Для оригинальной Dead Space, вышедшей в 2008 году, появился свежий мод с видом от первого лица. Погружение в игру переходит на новый уровень, особенно учитывая то, что теперь следить за состоянием героя необходимо мысленно.

Моддер добавил вид от первого лица в оригинальную Dead Space
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вид от первого лица заметно сужает поле зрения — как минимум нельзя понять, что происходит за спиной. Из этого вытекает и другая проблема. Здоровье Айзека отображается на спине его костюма, но с модификацией увидеть это значение становится невозможным.

Автор мода, доступного для загрузки на Nexus Mods, заявил, что смог сделать его лишь за 5 дней. Зато несколько месяцев заняли тонкая настройка и тестирование.

Интерес к оригиналу проснулся вновь после успешного выхода обновлённой версии. Ремейк Dead Space доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Недавно разработчики обновили и классический трейлер с колыбельной.

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