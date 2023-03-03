Wo Long: Fallen Dynasty обошла Nioh 2 и показала лучший старт в истории Koei Tecmo

Wo Long: Fallen Dynasty в Steam приняли довольно прохладно. При этом игра показала лучший старт среди всех проектов от Koei Tecmo. Пиковый онлайн хардкорного боевика на платформе Valve на момент написания этой новости перевалил за отметку 69 тыс. пользователей. Он продолжает расти.