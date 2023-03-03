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1 час назад

Инсайдеры показали карту новой области, которая появится в следующем патче Genshin Impact

Чемпионат.com

Сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили, что в следующей версии Genshin Impact пустынный регион будет расширен на северо-запад.

Показана карта новой области из следующего патча Genshin Impact
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Обновление 3.6, которое выйдет в середине апреля, добавит на карту новую область чуть выше пустыни Хардамавет.

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Сообщество Team China рассказало, что в левой части локации будет чёрная бездна грязи, а справа — оазис с цветами и нектарами.

Позже появилась подробная карта с телепортами и другими особенностями ландшафта: так, судя по всему, пустыня получит выход к морю или другому большому водоёму, также появятся новые подземелья.

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Также NGA предположил, что в обновлении 3.8 будет добавлена область Пенумрба выше Ли Юэ — она станет переходом к новому региону Фонтейну, который появится в патче 4.0.

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