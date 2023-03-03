Игроки обрушили рейтинг Wo Long: Fallen Dynasty в Steam

Состоялся релиз ролевого экшена Wo Long: Fallen Dynasty, новой игры авторов Nioh из Team Ninja. Игра доступна на PlayStation, Xbox и PC (+ в Game Pass). Правда, в Steam проект успел получить большое количество негативных отзывов — в основном пользователи жалуются на ужасное управление клавиатурой и мышью.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Также разочарованные игроки отмечают плохую оптимизацию и дёрганную камеру. Некоторым не удаётся даже запустить игру. Игроки отмечают, что у них не было подобных проблем с Nioh 2, а оптимизация Hogwarts Legacy теперь не кажется им такой плохой.

Игромания.ру

Но есть и положительные отзывы на Wo Long: Fallen Dynasty, в которых хвалят геймплей, атмосферу и боссов. Некоторым приятное впечатление от игры не испортили даже встречающиеся технические проблемы и клавиатура с мышью. В целом Wo Long: Fallen Dynasty описывают как удачный микс из Nioh и Sekiro: Shadows Die Twice.

Игровые журналисты оказались более благосклонны к новому творению Team Ninja. Согласно Metacritic, на PC игра получила 82 балла — больше, чем версии для PS5 и Xbox Series X.