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1 час назад

Игроки с клавиатурой и мышью обрушили рейтинг Wo Long: Fallen Dynasty в Steam

Игромания.ру

Состоялся релиз ролевого экшена Wo Long: Fallen Dynasty, новой игры авторов Nioh из Team Ninja. Игра доступна на PlayStation, Xbox и PC (+ в Game Pass). Правда, в Steam проект успел получить большое количество негативных отзывов — в основном пользователи жалуются на ужасное управление клавиатурой и мышью.

Игроки обрушили рейтинг Wo Long: Fallen Dynasty в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также разочарованные игроки отмечают плохую оптимизацию и дёрганную камеру. Некоторым не удаётся даже запустить игру. Игроки отмечают, что у них не было подобных проблем с Nioh 2, а оптимизация Hogwarts Legacy теперь не кажется им такой плохой.

Игромания.ру

Но есть и положительные отзывы на Wo Long: Fallen Dynasty, в которых хвалят геймплей, атмосферу и боссов. Некоторым приятное впечатление от игры не испортили даже встречающиеся технические проблемы и клавиатура с мышью. В целом Wo Long: Fallen Dynasty описывают как удачный микс из Nioh и Sekiro: Shadows Die Twice.

Игровые журналисты оказались более благосклонны к новому творению Team Ninja. Согласно Metacritic, на PC игра получила 82 балла — больше, чем версии для PS5 и Xbox Series X.

Новый трейлер к выходу игры

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