Открыт предзаказ Age of Wonders 4

Новинку в двух изданиях уже можно приобрести в Steam (1600 рублей или 2900 рублей), Microsoft Store и PS Store (50 долларов и 90 долларов). За предзаказ выдают бонусы в виде правителя Арикса Рекса и его экипировки, включающей доспехи, плащ и корону.