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1 час назад

Создатели Age of Wonders 4 рассказали о дополнениях и открыли предзаказы

Игромания.ру

Создатели Age of Wonders 4 выпустили новый трейлер 4X-стратегии в честь старта предзаказов проекта и рассказали о грядущих дополнениях.

Открыт предзаказ Age of Wonders 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новинку в двух изданиях уже можно приобрести в Steam (1600 рублей или 2900 рублей), Microsoft Store и PS Store (50 долларов и 90 долларов). За предзаказ выдают бонусы в виде правителя Арикса Рекса и его экипировки, включающей доспехи, плащ и корону.

В расширенное издание игры входит пропуск, включающий несколько дополнений и доступ к экипировке архимага. Среди остальных DLC:

  • Dragon Dawn — набор, позволяющий создавать империи с драконолюдами. Новый правитель, форма рептилии и магические фолианты (релиз в 3 квартале 2023 года);
  • Empires and Ashes — дополнение с новой культурой, магическими книгами, свежими опциями для создания Империи и сюжетным миром (4 квартал 2023 года);
  • Primal Fury — новая звериная форма и первобытная культура + магические книги и скрытые силы природы (1 квартал 2024 года)
  • Eldritch Realms — новое измерение, расы, локации и миры (2 квартал 2024 года).

Релиз Age of Wonders 4 намечен на 2 мая для Xbox Series, PS5 и PC.

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