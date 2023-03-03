Открыт предзаказ Age of Wonders 4

Создатели Age of Wonders 4 выпустили новый трейлер 4X-стратегии в честь старта предзаказов проекта и рассказали о грядущих дополнениях.
Новинку в двух изданиях уже можно приобрести в Steam (1600 рублей или 2900 рублей), Microsoft Store и PS Store (50 долларов и 90 долларов). За предзаказ выдают бонусы в виде правителя Арикса Рекса и его экипировки, включающей доспехи, плащ и корону.
В расширенное издание игры входит пропуск, включающий несколько дополнений и доступ к экипировке архимага. Среди остальных DLC:
Релиз Age of Wonders 4 намечен на 2 мая для Xbox Series, PS5 и PC.