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35 минут назад

Dell представила 500 Гц-игровой монитор по цене флагманской видеокарты

Ferra.ru

Dell объявила цену игрового монитора Alienware с частотой 500 Гц. Alienware AW2524H поступит в продажу в Северной Америке 21 марта по цене $829,99, или $1 099,99 в Центральной Америке. Готовьте свои кошельки.

Dell представила игровой монитор с частотой 500 Гц
Фото: Ferra.ruFerra.ru

24,5-дюймовый монитор Alienware AW2524H технически имеет собственную частоту обновления 480 Гц, но благодаря разгону это число возрастет до 500 Гц.

Однако эта скорость ограничена разрешением 1080p. Alienware AW2524H имеет четыре порта USB-A 5 Гбит/с, два стандартных 3,5-мм аудиоразъема, разъем DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1.

830 долларов – это цена флагманской видеокарты на некоторых маркетплейсах. Но, как уточняет The Verge, за игровой монитор Samsung Odyssey Ark компания попросит у вас 3500 долларов.

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