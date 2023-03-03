Dell представила игровой монитор с частотой 500 Гц

Dell объявила цену игрового монитора Alienware с частотой 500 Гц. Alienware AW2524H поступит в продажу в Северной Америке 21 марта по цене $829,99, или $1 099,99 в Центральной Америке. Готовьте свои кошельки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

24,5-дюймовый монитор Alienware AW2524H технически имеет собственную частоту обновления 480 Гц, но благодаря разгону это число возрастет до 500 Гц.

Однако эта скорость ограничена разрешением 1080p. Alienware AW2524H имеет четыре порта USB-A 5 Гбит/с, два стандартных 3,5-мм аудиоразъема, разъем DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1.