Blizzard представила скин Кирико из Overwatch 2

Blizzard представила новый набор для Overwatch 2, который выпустят в честь грядущего кроссовера игры с аниме «Ванпанчмен» (One Punch Man).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Набор посвящён героине Кирико — в него входит скин в стиле Тацумаки из «Ванпанчмена», новая победная поза и именная карточка. Тематический облик, кстати, получит и другой герой Overwatch 2, а именно — Кулак Смерти. В его случае речь идёт про костюм Сайтамы, протагониста «Ванпанчмена».

Художественный директор проекта Дион Роджерс отметил, что скины специально были сделаны таким образом, чтобы напоминать косплей. Так авторы подразумевают, что их персонажи и сами выступают фанатами аниме, как и создатели игры.

Игромания.ру

Игромания.ру

В будущем разработчики хотели бы создать ещё больше подобных коллабораций — к примеру, с франшизой Dragon Ball или даже Street Fighter. Однако пока официально никаких заявлений по этому поводу нет.