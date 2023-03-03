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49 минут назад

Суд одобрил блокировку популярной у россиян компьютерной игры «Dota 2»

Мослента

Суд одобрил блокировку популярной у жителей страны компьютерной игры «Dota 2», сообщила в пятницу, 3 марта, в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Игра очень плохо влияет на детей, а именно: развивает жестокость, агрессивность и суицидальные мысли. Именно те дети, которые играли в эту игру, сейчас состоят в фашистском движении "Редан" и издеваются над людьми», — писала несколькими днями ранее Мизулина.

Тогда она пообещала обратиться по этому поводу в суд.

Кроме того, в планах Мизулиной запретить на территории страны доступ к игре «Brawl Stars». По словам главы «Лиги безопасного интернета», из-за игры могут возникать конфликты, агрессия, неуверенность в своих возможностях и другие негативные эмоции, что может повлиять на психологическое здоровье детей.

«Мы имеем ввиду полную блокировку игры, скачав игру из другого источника вы все равно не сможете зайти в данную игру. Ее сервера будут заблокированы Роскомнадзором и подключиться к ним будет невозможно», — объяснила она.

Игры,Видео,Екатерина Мизулина,Роскомнадзор,
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