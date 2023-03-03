«Игра очень плохо влияет на детей, а именно: развивает жестокость, агрессивность и суицидальные мысли. Именно те дети, которые играли в эту игру, сейчас состоят в фашистском движении "Редан" и издеваются над людьми», — писала несколькими днями ранее Мизулина.