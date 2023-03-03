В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
25 минут назад

Датамайнеры: в Fortnite пройдут кроссоверы с Resident Evil и «Атакой титанов»

Игромания.ру

Датамайнеры рассказали о грядущих кроссоверах в Fortnite, которые должны пройти в новом сезоне. Согласно им, в игре появятся персонажи из серий Resident Evil и «Атаки титанов», а именно: Леон, Клэр и Эрен — их скины обнаружили в файлах.

В Fortnite пройдут кроссоверы с Resident Evil и «Атакой титанов»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Коллаборация с RE может быть приурочена к скорому релизу ремейка Resident Evil 4, который выходит 24 марта. И, похоже, что игроки могут ожидать только скины во внутриигровом магазине.

Что касается «Атаки Титанов», то сообщается, что скин Эрена войдёт в боевой пропуск и будет «секретным», а сам кроссовер может стать «основой следующего сезона». Игра якобы даже получит «футуристическую японскую» тему — на ограниченное время.

Первый сезон четвёртой главы Fortnite завершается 8 марта. Ожидается, что новый сезон начнётся через несколько дней.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий