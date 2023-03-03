В Fortnite пройдут кроссоверы с Resident Evil и «Атакой титанов»

Датамайнеры рассказали о грядущих кроссоверах в Fortnite, которые должны пройти в новом сезоне. Согласно им, в игре появятся персонажи из серий Resident Evil и «Атаки титанов», а именно: Леон, Клэр и Эрен — их скины обнаружили в файлах.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Коллаборация с RE может быть приурочена к скорому релизу ремейка Resident Evil 4, который выходит 24 марта. И, похоже, что игроки могут ожидать только скины во внутриигровом магазине.

Что касается «Атаки Титанов», то сообщается, что скин Эрена войдёт в боевой пропуск и будет «секретным», а сам кроссовер может стать «основой следующего сезона». Игра якобы даже получит «футуристическую японскую» тему — на ограниченное время.