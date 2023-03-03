Обновление 1.20 для Minecraft получило название Trails and Tales

Mojang объявила новое название грядущего обновления 1.20 для Minecraft — теперь оно известно как Trails and Tales (или «Тропы и Сказки»).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Апдейт 1.20 посвящён в первую очередь самовыражению. Название описывает путешествия игроков в Minecraft и их уникальные истории. Путешествия могут быть разными — это и поездка с лучшим другом на верблюдах, и овладение уклоном от атак враждебных мобов, и создание умной системы майнинга, и многое другое.

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Разработчики надеются, что обновление Trails and Tales побудит игроков рассказывать ещё больше собственных историй в мире Minecraft.