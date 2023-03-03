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22 минуты назад

Грядущее обновление 1.20 для Minecraft получило название Trails and Tales

Игромания.ру

Mojang объявила новое название грядущего обновления 1.20 для Minecraft — теперь оно известно как Trails and Tales (или «Тропы и Сказки»).

Обновление 1.20 для Minecraft получило название Trails and Tales
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Апдейт 1.20 посвящён в первую очередь самовыражению. Название описывает путешествия игроков в Minecraft и их уникальные истории. Путешествия могут быть разными — это и поездка с лучшим другом на верблюдах, и овладение уклоном от атак враждебных мобов, и создание умной системы майнинга, и многое другое.

Игромания.ру

Разработчики надеются, что обновление Trails and Tales побудит игроков рассказывать ещё больше собственных историй в мире Minecraft.

Релиз версии Minecraft 1.20 состоится позже в этом году. Обновление порадует игроков различными нововведениями вроде биома с цветущей сакурой, долгожданной системой археологии и новым мобом по имени Нюхач. Тестирование ранних версий новых функций Trails and Tales уже доступно.

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