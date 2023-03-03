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1 час назад

По хоррор-игре Dead by Daylight снимут фильм ужасов

Чемпионат.com

Кинокомпании Atomic Monster и Blumhouse объединились с игровой студией Behaviour Interactive для работы над экранизацией Dead by Daylight. Авторы планируют выпустить фильм ужасов по мотивам нашумевшей игры.

По хоррор-игре Dead by Daylight снимут фильм ужасов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, до выхода ленты придётся подождать как минимум год: у картины пока нет даже сценариста и режиссёра. В данный момент студии ищут подходящих кандидатов для создания фильма.

Dead by Daylight — сетевой хоррор на выживание, вдохновлённый культовыми слэшерами. Команда из четырёх безоружных игроков-выживших противостоит на ограниченной карте пятому игроку-убийце. Первым нужно найти выход из локации и покинуть её как можно скорее, второму — уничтожить свои цели до того, как они сбегут. Общая аудитория проекта недавно превысила 50 млн человек.

Игры,Чудом выжившие,
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