По хоррор-игре Dead by Daylight снимут фильм ужасов

Кинокомпании Atomic Monster и Blumhouse объединились с игровой студией Behaviour Interactive для работы над экранизацией Dead by Daylight. Авторы планируют выпустить фильм ужасов по мотивам нашумевшей игры.

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Судя по всему, до выхода ленты придётся подождать как минимум год: у картины пока нет даже сценариста и режиссёра. В данный момент студии ищут подходящих кандидатов для создания фильма.