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1 час назад

В сети появились ролики и предварительные обзоры Resident Evil 4

Игромания.ру

Компания Capcom провела презентацию для журналистов, в ходе которой показала игровой процесс ремейка Resident Evil 4. И, хотя им не дали пройти представленный фрагмент самостоятельно, в опубликованных предварительных обзорах можно увидеть реальные кадры ремейка.

В сети появились ролики и предварительные обзоры Resident Evil 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Журналистам показали культовую сцену боя на ножах между Леоном и Краузером, и в новой версии она обходится без QTE, но с необходимостью парирования. В прохождении также продемонстрирован ряд сцен с Эшли, и в целом этот фрагмент можно счесть полным спойлеров для тех, кто собирается знакомиться с Resident Evil 4 впервые.

Разработчики внесли в ремейк ряд новшеств. Эшли, к примеру, научилась открывать замки, а ещё её можно попросить отойти или наоборот, держаться рядом. Это особенно ценно в стелс-фрагментах, когда Леон незаметно минует врагов или нападает на них, когда они ничего не подозревают.

В боевой системе появилось новое оружие, пока что показали только арбалет, стреляющий разрывными болтами. Но у Леона теперь есть эффектные завершающие удары. А нож стал полноценным орудием защиты.

В роликах можно увидеть процесс кастомизации футляра для снаряжения: его позволят перекрасить или украсить брелками. Показано также одно из побочных заданий — поиск золотого яйца.Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC. Вскоре игрокам обещают представить бесплатную демоверсию.

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