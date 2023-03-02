В сети появились ролики и предварительные обзоры Resident Evil 4

Компания Capcom провела презентацию для журналистов, в ходе которой показала игровой процесс ремейка Resident Evil 4. И, хотя им не дали пройти представленный фрагмент самостоятельно, в опубликованных предварительных обзорах можно увидеть реальные кадры ремейка.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Журналистам показали культовую сцену боя на ножах между Леоном и Краузером, и в новой версии она обходится без QTE, но с необходимостью парирования. В прохождении также продемонстрирован ряд сцен с Эшли, и в целом этот фрагмент можно счесть полным спойлеров для тех, кто собирается знакомиться с Resident Evil 4 впервые.

Разработчики внесли в ремейк ряд новшеств. Эшли, к примеру, научилась открывать замки, а ещё её можно попросить отойти или наоборот, держаться рядом. Это особенно ценно в стелс-фрагментах, когда Леон незаметно минует врагов или нападает на них, когда они ничего не подозревают.

В боевой системе появилось новое оружие, пока что показали только арбалет, стреляющий разрывными болтами. Но у Леона теперь есть эффектные завершающие удары. А нож стал полноценным орудием защиты.