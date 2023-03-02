Ольга Хаку вновь предстала в образе уверенной Босс из Metal Gear Solid 3

Косплеер и модель Ольга Хаку, известная как Frau_Haku, показала новые снимки в образе Босс из Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Съёмкой занималась фотограф Кира Митенкова. В этот раз героиню игры показали верхом на коне по кличке Есаул.

Игромания.ру

Ольга Хаку и Кира Митенкова работают вместе регулярно. К примеру, воссозданием образа Босс раньше они уже занимались. Тогда косплеер показала кадры, где героиня лежит на траве, поверженная своим учеником.