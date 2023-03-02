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10 минут назад

Авторы Senua's Saga: Hellblade 2 рассказали об Исландии

Игромания.ру

Студия Ninja Theory в ходе работы над боевиком Hellblade: Senua's Sacrifice подробно рассказывала об источниках вдохновения и объясняла принятые в процессе решения. К этой практике решили вернуться вновь, начав выпуск дневников разработки Senua's Saga: Hellblade 2.

Авторы Senua's Saga: Hellblade 2 рассказали об Исландии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Первое видео посвятили Исландии, в древней версии которой разворачивается действие сиквела Hellblade. Разработчики рассказали, как они изучали территории, воспроизводили их в игре и пытались придать убедительность созданному миру.

Дизайнеры планировали поездку по ярким местам Исландии, однако этому помешала пандемия. И тогда они прибегли к помощи известного исландского пейзажного фотографа Криса Лунда. Он помог выбрать места, подходящие для сюжета, и провёл по ним группу, которая занималась фотограмметрией.

Senua's Saga: Hellblade 2 создаётся для PC и Xbox Series. Даты релиза у неё пока что нет.

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