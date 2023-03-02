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1 час назад

Компания Sony разрабатывает телевизоры c продвинутыми игровыми функциями

Газета.Ru

Линейка телевизоров Sony, которая выйдет в 2023 году, получит ряд новых функций, направленных на улучшение игрового опыта при использовании PlayStation 5 и других современных консолей. Об этом сообщает издание Forbes.

Sony разрабатывает телевизоры c продвинутыми игровыми функциями
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что под эту задачу в интерфейсе ОС телевизоров выделят отдельное меню. В нем можно будет, например, включить режим VRR (используется для уменьшения визуальных артефактов при нефиксированной частоте обновления экрана, – прим. ред.), активировать подавление «шумов» в динамичных сценах Motion Blur Reduction и не только.

Также в телевизоры будет добавлен так называемый Black Equalizer, позволяющий настраивать яркость темных областей экрана, что, как предполагается, упростит взаимодействие с мелкими объектами в играх. При желании в центр экрана можно будет вывести перекрестие. Утверждается, что в некоторых играх это помогает лучше целится. Тип и цвет перекрестия будут настраиваемыми.

Самой интересной функцией Forbes называет Screen Size. Активируя ее, окно с игрой резко уменьшается, что в динамичных сценах позволяет охватить взглядом весь кадр и не тратить время на его изучение, если диагональ телевизора очень большая.

В Forbes считают, что на текущий момент телевизоры Sony уступают в плане игровых возможностей устройствам LG, Samsung и даже TCL. Однако с выходом новых моделей Sony может встать в один ряд с конкурентами или даже дать им фору.

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