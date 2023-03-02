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30 минут назад

В телевизорах Sony появятся специальные игровые функции

Игромания.ру

Корпорация Sony сообщила, что в линейке новых телевизоров 2023 года появятся специальные функции, ориентированные на геймеров. Что примечательно, работать они будут не только с PlayStation 5 — поддержка будет у всех актуальных игровых устройств.

В телевизорах Sony появятся специальные игровые функции
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главной особенностью новых телевизоров станет наличие «игрового меню». Его можно будет открыть параллельно игре, а в быстром доступе будут настройки параметров изображения и геймерские функции. Сейчас меню до сих пор находится в разработке, но в нём уже доступно большое количество возможностей.

Можно включать или отключать VRR — переменную частоту обновления, которая может влиять на «разрывы» в изображении. Опция уменьшения размытости при движении позволяет выбрать один из нескольких уровней обработки компенсации изображения. Настройка Black Equalizer позволит повысить яркость темных частей картинки, что облегчит обнаружение мелких деталей и врагов.

Также можно будет включить один из вариантов перекрестия в середине экрана. Эта функция поможет лучше прицеливаться.

Одной из самых необычных и уникальных возможностей стала настройка изменения размера изображения. Прямо во время игры можно уменьшить картинку. По словам журналистов, этот механизм помогает не водить глазами по всему экрану и отлично работал на демонстрации.

В случае качественной реализации всех идей, Sony сможет серьёзно поднять свои позиции на рынке телевизоров.

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