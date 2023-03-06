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1 час назад

Российская стримерша Алина Рин показала косплей на робота "Элеонору" из Atomic Heart

Газета.Ruиещё 1

Российская стримерша Алина Рин показала косплей на робота «Элеонору» из игры Atomic Heart. Ролик опубликован на YouTube.

Российская стримерша сделала косплей на холодильник из Atomic Heart
Фото: Газета.руГазета.ру

«Первый день весны и день нового косплея! Вообще по идее у холодильника должно быть все плоско, но мне показалось, что именно у этого холодильника не должно быть плоско» — сообщила стримерша.

После этого Рин начала копировать манеру общения «озабоченного» робота с помощью программы для изменения голоса.

Она также рассказала, что на создание косплея потратила достаточно много времени. Для того, чтобы добиться красного цвета, как на корпусе аппарата «Элеонора», Рин нанесла на себя искусственную кровь.

Ранее французский журналист Пьер Крошар заявил, что ему не хочется играть в Atomic Heart из-за «озабоченного» автомата. Он посетовал на то, что разработчики сделали «Элеонору» чересчур пошлой.

В рецензии «Газеты.Ru» робот «Элеонора» описывается как торговый автомат красного цвета с щупальцами. По сюжету через «Элеонору» покупаются навыки и улучшается оружие. В самом начале Atomic Heart «Элеонора» буквально домогается до игрока в лице главного персонажа майора Сергея Нечаева.

Игры,Сергей Нечаев,
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