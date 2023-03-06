Российская стримерша сделала косплей на холодильник из Atomic Heart

Российская стримерша Алина Рин показала косплей на робота «Элеонору» из игры Atomic Heart. Ролик опубликован на YouTube.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Первый день весны и день нового косплея! Вообще по идее у холодильника должно быть все плоско, но мне показалось, что именно у этого холодильника не должно быть плоско» — сообщила стримерша.

После этого Рин начала копировать манеру общения «озабоченного» робота с помощью программы для изменения голоса.

Она также рассказала, что на создание косплея потратила достаточно много времени. Для того, чтобы добиться красного цвета, как на корпусе аппарата «Элеонора», Рин нанесла на себя искусственную кровь.

Ранее французский журналист Пьер Крошар заявил, что ему не хочется играть в Atomic Heart из-за «озабоченного» автомата. Он посетовал на то, что разработчики сделали «Элеонору» чересчур пошлой.