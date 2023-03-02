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32 минуты назад

Sony выпустит PS5 в дизайне баскетболиста ЛеБрона Джеймса

Игромания.ру

Корпорация Sony представила свою новую инициативу — PlayStation PlayMakers, которую описали как сотрудничество с заядлыми игроками, а по совместительству звёздами и деятелями культуры. Первым продуктом стала лимитированная PlayStation 5 в дизайне баскетболиста ЛеБрона Джеймса. Окраска боковых панелей и контроллера DualSense выполнена в чёрном цвете с некоторыми элементами спортсмена: корона, как фирменный символ, а также личный девиз — «ничего не даётся, всё заслуживается». Покупка станет доступна позже в этом году ограниченным тиражом через магазин PlayStation Direct. О дизайне высказался и сам ЛеБрон:

Sony выпустит PS5 в дизайне баскетболиста ЛеБрона Джеймса
Фото: Игромания.руИгромания.ру

ЛеБрон Джеймс

«До сих пор трудно поверить, что ребенок из Акрона, выросший на играх, сможет создать что-то подобное. Разработка панелей и контроллера, которые отдают дань уважения моим ученикам и месту, откуда мы родом, — очень крутая вещь.

Я надеюсь, что они продолжат вдохновлять всех, кто к ним прикасается, а также, что игроки получат немного удовольствия, находя смысл в каждой детали дизайна».

Стало известно о других известных персонах, которые примут участие в инициативе PlayStation PlayMakers в будущем. На этой неделе должны объявить о коллаборации с футболистом Ромелу Лукаку. Позже можно будет увидеть продукты, созданные в сотрудничестве с кантри-артистом Джимми Алленом, комиком Кингом Бахом, BMX-ером Найджелом Сильвестром, баскетболисткой Налиссой Смит, футболистами Джа'Марром Чейзом и Сиди Лэмбом, фристайлисткой Лизой Зимуш. Ранее стало известно, что Федеральная торговая комиссия обязала Sony раскрыть внутренние документы для дела Microsoft, связанного с покупкой Activision Blizzard.

Игры,Джеймс Леброн,Акрон,Microsoft,
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