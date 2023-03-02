Sony выпустит PS5 в дизайне баскетболиста ЛеБрона Джеймса

Корпорация Sony представила свою новую инициативу — PlayStation PlayMakers, которую описали как сотрудничество с заядлыми игроками, а по совместительству звёздами и деятелями культуры. Первым продуктом стала лимитированная PlayStation 5 в дизайне баскетболиста ЛеБрона Джеймса. Окраска боковых панелей и контроллера DualSense выполнена в чёрном цвете с некоторыми элементами спортсмена: корона, как фирменный символ, а также личный девиз — «ничего не даётся, всё заслуживается». Покупка станет доступна позже в этом году ограниченным тиражом через магазин PlayStation Direct. О дизайне высказался и сам ЛеБрон: