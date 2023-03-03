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34 минуты назад

Фанат Starfield создал 400-страничный документ об игре

Чемпионат.comиещё 1

Издание VG24/7 поделилось занятной информацией о фанате масштабной ролевой игры Starfield, который собрал по игре документ на 409 страниц. В нём собраны абсолютно все данные о проекте.

Фанат Starfield создал 400-страничный документ об игре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Документ создал геймер под ником Gokamo. Он собрал всю известную информацию и детали тайтла, включая выжимки из интервью Тодда Говарда и других разработчиков. Также в документе можно увидеть все концепт-арты и скриншоты игры.

Gokamo подчеркнул, что не собирается заполнять документ даже после того, как игра выйдет. Всю интересную информацию геймер будет постепенно вносить. А ещё геймер проставляет ссылки на все источники. Ниже можно увидеть часть из оглавления.

Скриншот

В VG24/7 пошутили, что Gokamo следует наградить за такой труд или вручить какую-нибудь медаль.

Starfield выйдет в этом году на ПК и Xbox Series.

Игры,Тодд Говард,
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