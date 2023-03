Из библиотеки PS Plus уберут девять бесплатных игр

Совсем скоро из подписок PS+ Extra, Deluxe и Premium исчезнут сразу девять игр. Уже 13 марта из сервиса пропадёт симулятор реслинга WWE 2K22, а инди-приключение про отважного мышонка Ghost of a Tale, симулятор ходьбы The Vanishing of Ethan Carter и ещё шесть проектов исчезнут 21 марта.