Критики высоко оценили восточный экшен Wo Long: Fallen Dynasty

2 марта спало эмбарго на публикации рецензий Wo Long: Fallen Dynasty — экшен в фэнтезийном Китае от авторов Nioh. В целом критики очень тепло приняли новинку: на агрегаторе Opencritic у игры 86 баллов из 100 на основе 32 обзоров.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пресса в один голос хвалит боевую систему, харизматичных персонажей и эпичную музыку. Критике подверглось в основном техническое состояние игры: баги и просадки частоты кадров встречаются как на ПК, так и на PS5 с Xbox Series.

«Wo Long больше похожа на шаг в сторону, чем на прямую эволюцию Nioh 2. Она изобретательна, и она точно стоит потраченного времени, даже несмотря на сомнительную производительность на PS5. Однако Wo Long вряд ли задержится в вашей памяти после того, как вы убьёте финального босса.»

«Wo Long: Fallen Dynasty взяла формулу Nioh и расширила её, вырезав всё ненужное. Это впечатляющая и очень весёлая игра может быть хорошим вводным проектом для людей, которых отталкивает сложность игр в серии Dark Souls».

«Помимо технических недостатков, Wo Long представляет собой исключительно совершённую эволюцию. У неё нет такого же разнообразия, как у Elden Ring, но акцент на боевых искусствах в стиле Wuxia ставит игру на голову выше своих конкурентов. Это игра, в которой вызовы кажутся захватывающими, а не наказывающими».