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39 минут назад

Хотфикс Sons of the Forest исправил ошибку с каннибализмом

Игромания.ру

Очередной хотфикс Sons of the Forest исправляет несколько неприятных ошибок, связанных с иконками и некоторыми инструментами. Одно из главных улучшений коснулось системы горячих клавиш и исправило баг, который принуждал игроков становиться каннибалами.

Хотфикс Sons of the Forest исправил ошибку с каннибализмом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Каннибализм является одной из опциональных механик игры, способствующей выживанию. Отрубленные конечности противников можно подобрать и использовать как оружие, но до выхода хотфикса существовала неприятная ошибка: при экипировке останков и назначении их на горячую клавишу, персонаж начинал сразу их поедать, вместо того, чтобы взять в руки.

Теперь система работает правильно. При нажатии на горячую клавишу, игрок экипирует конечности как оружие.

Sons of the Forest вышла в ранний доступ 23 февраля на PC. За первые сутки продали больше двух миллионов копий, а спидраннер уже успел пройти игру за 8 минут.

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