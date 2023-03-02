Игроки массово раскритиковали новое дополнение к Destiny 2

Свежее дополнение для Destiny 2 вышло на днях и вокруг него был большой ажиотаж — к сожалению, он не оправдался. Поклонники шутера оказались очень недовольны расширением Lightfall, которое уже получило рекордно низкий рейтинг среди DLC от пользователей Steam.
Причин для недовольства масса. Игроки жалуются на сюжет, структуру кампании, бесполезный новый подкласс, повторное использование известного оружия и экипировки, чрезмерную сложность, ставку на стрельбу и чрезмерно долгий «откат» способностей. Позитивных моментов многие даже не отмечают.
Мы прямо сейчас проходим кампанию «Конца Света» и всё вышесказанное правда. Если помните наш обзор прошлого дополнения — мы его хвалили за новый тип сложности, легендарную. Так вот, в Lightfall даже её умудрились сломать. Подробный текст про дополнение ждите в обозримом будущем.
Пользователи Steam напоминают, что изначально именно «Конец Света» должен был стать сюжетным финалом 10-летней фазы Destiny — и ощущается, что как минимум именно сюжет дополнения просто «распилили». Истинный финал ожидается через год в дополнении The Final Shape.