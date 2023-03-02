PlayStation помогает Square Enix в разработке Final Fantasy 16

Создатели Final Fantasy XVI раскрыли в интервью японскому изданию 4Gamer подробности контракта на временную эксклюзивность игры для PlayStation 5.
По их словам, соглашение с Sony позволяет разработчикам получать «щедрую» техническую и маркетинговую поддержку. Кроме того, работая только над одной версией игры, команда может потратить дополнительное время на оптимизацию и других важные аспекты.
При этом Square Enix хочет добиться максимальных продаж FFXVI, поэтому и рассматривает возможность её релиза на PC. Контракт с SIE гарантирует шестимесячную эксклюзивность тайтла, но команде нужно больше времени на создание полноценной версии для другой платформы.
Final Fantasy XVI выходит 22 июня на PlayStation 5. Известно, что в игре будут русские субтитры и уникальный подход к уровню сложности. Некоторые СМИ уже ознакомились с демоверсией игры и поделились предварительными обзорами.