PlayStation помогает Square Enix в разработке Final Fantasy 16

Создатели Final Fantasy XVI раскрыли в интервью японскому изданию 4Gamer подробности контракта на временную эксклюзивность игры для PlayStation 5.

По их словам, соглашение с Sony позволяет разработчикам получать «щедрую» техническую и маркетинговую поддержку. Кроме того, работая только над одной версией игры, команда может потратить дополнительное время на оптимизацию и других важные аспекты.

При этом Square Enix хочет добиться максимальных продаж FFXVI, поэтому и рассматривает возможность её релиза на PC. Контракт с SIE гарантирует шестимесячную эксклюзивность тайтла, но команде нужно больше времени на создание полноценной версии для другой платформы.