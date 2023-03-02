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56 минут назад

Blizzard выпустила короткий геймплейный трейлер бета-теста Diablo 4

Игромания.ру

Компания Blizzard опубликовала короткий геймплейный трейлер Diablo IV, посвящённый первому этапу бета-тестирования, который пройдёт с 17 по 20 марта.

Blizzard выпустила короткий геймплейный трейлер бета-теста Diablo 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что ранний доступ к бете получают только предзаказавшие игру. Все остальные смогут принять участие в открытом тестировании с 24 по 27 марта.

В рамках теста игроки смогут оценить пролог и первый акт, опробовать кооперативные режимы и собрать три награды — два звания и декоративный предмет. С системными требованиями беты можно ознакомиться здесь.

Релиз Diablo IV запланирован на 6 июня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.

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