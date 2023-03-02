Blizzard выпустила короткий геймплейный трейлер бета-теста Diablo 4

Компания Blizzard опубликовала короткий геймплейный трейлер Diablo IV, посвящённый первому этапу бета-тестирования, который пройдёт с 17 по 20 марта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что ранний доступ к бете получают только предзаказавшие игру. Все остальные смогут принять участие в открытом тестировании с 24 по 27 марта.

В рамках теста игроки смогут оценить пролог и первый акт, опробовать кооперативные режимы и собрать три награды — два звания и декоративный предмет. С системными требованиями беты можно ознакомиться здесь.