Балерина рассказала о работе над ролью роботов-близняшек в Atomic Heart

Балерина Большого театра Анита Пудикова отреагировала на публикации поклонников игры Atomic Heart о том, что она сыграла роботов-близняшек Левая и Правая. В посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она подтвердила работу над отечественным проектом.
«Здравствуйте, меня зовут Анита, и я одна из тех роботов-близняшек в Atomic Heart. Только так теперь буду представляться. Спасибо [студии Mundfish] за возможность быть причастной», — отметила она.
Тем не менее, Пудикова не скрывала, что работала над игрой. До релиза Atomic Heart она публиковала ролик, на котором вместе с другими актерами и разработчиками придумывает движения для игры.
В одном из фрагментов Пудикова лично показывает позу для захвата противника, в которой заметны элементы балета. Также танцовщица указывала, что помогала в захвате движений роботов-близняшек.
«Это был очень интересный опыт съемок», — писала она.
Ранее блогер Дэн Аллен опубликовал ролик с актерами, сыгравшими ключевых персонажей российской игры Atomic Heart. В ролике можно увидеть актеров, подаривших свою внешность и пластику в том числе главному герою игры майору Нечаеву и другим персонажам.
Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. На ПК в России и странах СНГ игра распространяется через VK Play. «Газета.Ru» публиковала рецензию на проект о футуристическом СССР.