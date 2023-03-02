В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
18 минут назад

Балерина рассказала о впечатлениях от роли роботов-близняшек в Atomic Heart

Газета.Ru

Балерина Большого театра Анита Пудикова отреагировала на публикации поклонников игры Atomic Heart о том, что она сыграла роботов-близняшек Левая и Правая. В посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она подтвердила работу над отечественным проектом.

Балерина рассказала о работе над ролью роботов-близняшек в Atomic Heart
Фото: Mundfish/diamondpond/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Mundfish/diamondpond/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Здравствуйте, меня зовут Анита, и я одна из тех роботов-близняшек в Atomic Heart. Только так теперь буду представляться. Спасибо [студии Mundfish] за возможность быть причастной», — отметила она.

Тем не менее, Пудикова не скрывала, что работала над игрой. До релиза Atomic Heart она публиковала ролик, на котором вместе с другими актерами и разработчиками придумывает движения для игры.

В одном из фрагментов Пудикова лично показывает позу для захвата противника, в которой заметны элементы балета. Также танцовщица указывала, что помогала в захвате движений роботов-близняшек.

«Это был очень интересный опыт съемок», — писала она.

Ранее блогер Дэн Аллен опубликовал ролик с актерами, сыгравшими ключевых персонажей российской игры Atomic Heart. В ролике можно увидеть актеров, подаривших свою внешность и пластику в том числе главному герою игры майору Нечаеву и другим персонажам.

Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. На ПК в России и странах СНГ игра распространяется через VK Play. «Газета.Ru» публиковала рецензию на проект о футуристическом СССР.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий