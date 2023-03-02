Балерина рассказала о работе над ролью роботов-близняшек в Atomic Heart

Балерина Большого театра Анита Пудикова отреагировала на публикации поклонников игры Atomic Heart о том, что она сыграла роботов-близняшек Левая и Правая. В посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она подтвердила работу над отечественным проектом.

Фото: Mundfish/diamondpond/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) Mundfish/diamondpond/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Здравствуйте, меня зовут Анита, и я одна из тех роботов-близняшек в Atomic Heart. Только так теперь буду представляться. Спасибо [студии Mundfish] за возможность быть причастной», — отметила она.

Тем не менее, Пудикова не скрывала, что работала над игрой. До релиза Atomic Heart она публиковала ролик, на котором вместе с другими актерами и разработчиками придумывает движения для игры.

В одном из фрагментов Пудикова лично показывает позу для захвата противника, в которой заметны элементы балета. Также танцовщица указывала, что помогала в захвате движений роботов-близняшек.

«Это был очень интересный опыт съемок», — писала она.

Ранее блогер Дэн Аллен опубликовал ролик с актерами, сыгравшими ключевых персонажей российской игры Atomic Heart. В ролике можно увидеть актеров, подаривших свою внешность и пластику в том числе главному герою игры майору Нечаеву и другим персонажам.