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52 минуты назад

50 Cent намекнул на появление в GTA 6

Газета.Ru

Американский рэпер Кертис 50 Cent Джексон намекнул на свое участие в Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games, опубликовав логотип города Вайс-Сити, который по слухам станет местом действия новой игры. Свой пост музыкант сделал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рэпер 50 Cent намекнул на появление в GTA 6
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я все объясню чуть позже», — лишь добавил рэпер под изображением.

В публикации прямо упоминается Вайс-Сити, вымышленный город, прототипом для которого стал Майами.

В его посте также указано слово Power — отсылка к одноименному популярному телешоу, поддерживаемому 50 Cent. Некоторые посчитали, что 50 Cent станет в игре ведущим вымышленного телешоу.

Однако 50 Cent никак больше не уточнил, что именно его связывает с GTA. Поклонники серии уверены, что музыкант так или иначе участвует в разработке игры.

После прошлогодних утечек GTA 6 стало очевидно, что действие следующей игры будет происходить в обновленном Вайс-Сити в современное время. Город был доступен для геймеров в двух играх серии — Vice City и Vice City Stories, однако тогда все события происходили в 1980-х годах.

Ранее авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что первый трейлер Grand Theft Auto 6 покажут в октябре или ноябре 2023 года.

Игры,Том Хендерсон,
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