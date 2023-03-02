Из франшизы Star Wars Jedi могут сделать трилогию

Геймдиректор Star Wars Jedi: Survivor и Star Wars Jedi: Fallen Order Стиг Асмуссен пообщался с изданием IGN и заявил, что всегда видел историю Кэла Кестиса в виде трилогии. Судя по всему, после Survivor нас ждёт как минимум ещё одна игра.

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По словам Асмуссена, третья часть вполне может получить свою реализацию, если Survivor будет успешна. Асмуссен отметил, что при создании триквела важно показать что-то новое и удивить игроков.

«Я всегда хотел видеть это как трилогию. Как мы можем перенести Кэла и его команду в новые места, которых не было ранее?»

Также геймдиректор подчеркнул, что триквел, вероятнее всего, будут разрабатывать на Unreal Engine 5, а не на Unreal Engine 4.