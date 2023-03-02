Пятые фиджитал-игры пройдут в мае 2023 года

"В мае мы планируем большой цикл мероприятий, - сказал Столяров. - Это будут следующие фиджитал-игры. В 2023 году у нас будет два больших круга, дважды протестируем все дисциплины, чтобы быть во всем уверенными и провести турнир на высоком уровне".