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48 минут назад

Пятые фиджитал-игры пройдут в мае 2023 года

ТАССиещё 1

Проведение пятых фиджитал-игр - тестовых соревнований в преддверии киберспортивных "Игр будущего" - запланировано на май 2023 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

Пятые фиджитал-игры пройдут в мае 2023 года
Фото: ТАССТАСС

"В мае мы планируем большой цикл мероприятий, - сказал Столяров. - Это будут следующие фиджитал-игры. В 2023 году у нас будет два больших круга, дважды протестируем все дисциплины, чтобы быть во всем уверенными и провести турнир на высоком уровне".

В рамках подготовки к "Играм будущего" в России организованы фиджитал-игры. Первые игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, вторые - с 24 ноября по 10 декабря 2022 года, третьи - с 5 по 11 февраля в Казани. Проведение четвертых фиджитал-игр запланировано на период с 9 по 10 марта.

Первые киберспортивные "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Игры,Игорь Столяров,
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