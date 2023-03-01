Во вселенной Гарри Поттера появился персонаж

Энтузиаст Крис Рубино создал модификацию для Hogwarts Legacy, в которой главного героя можно переодеть в костюм Человека-паука. Об этом сообщает портал Mobigaming.
Скачать модель Человека-паука для Hogwarts Legacy можно на сайте Nexus Mods. Активировать ее смогут полько пользователи ПК.
Автор модификации отмечает, что работа далека от идеала. Например, энтузиаста не устраивает цветовая палитра модели Человека-паука и его «кривые» пальцы. Он обещает исправить недочеты в ближайшем будущем.
«По крайней мере, я надеюсь, что вы сможете насладиться этим забавным модом со своими детьми», — добавил Рубино.
Hogwarts Legacy — компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная американской студией Avalanche Software. Действие игры разворачивается во вселенной Гарри Поттера в XIX веке. Релиз для ПК и консолей текущего поколения состоялся 10 февраля 2023 года — на PS4 и Xbox One Hogwarts Legacy выйдет 4 апреля 2023 года.