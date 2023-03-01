Во вселенной Гарри Поттера появился персонаж

Энтузиаст Крис Рубино создал модификацию для Hogwarts Legacy, в которой главного героя можно переодеть в костюм Человека-паука. Об этом сообщает портал Mobigaming.

Скачать модель Человека-паука для Hogwarts Legacy можно на сайте Nexus Mods. Активировать ее смогут полько пользователи ПК.

Автор модификации отмечает, что работа далека от идеала. Например, энтузиаста не устраивает цветовая палитра модели Человека-паука и его «кривые» пальцы. Он обещает исправить недочеты в ближайшем будущем.

«По крайней мере, я надеюсь, что вы сможете насладиться этим забавным модом со своими детьми», — добавил Рубино.