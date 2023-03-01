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1 час назад

Nintendo не будет присутствовать на выставке E3 в 2023 году

Век

Издатель игр Mario компания Nintendo объявила, что не будет участвовать в выставке Electronic Entertainment Expo (E3), которая пройдет в Лос-Анджелесе. Разработчик официально подтвердил свое отсутствие на выставке в этом году в беседе с IGN.

Nintendo отказалась от участия в E3 в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем заявлении изданию Nintendo отметила: «Мы подходим к участию в любом мероприятии индивидуально и всегда рассматриваем различные способы взаимодействия с нашими поклонниками. Поскольку в этом году выставка E3 не вписывается в наши планы, мы приняли решение не участвовать в ней».

Компания добавила, что будет продолжать поддерживать мероприятие и ассоциацию производителей ПО и компьютерных игр Entertainment Software Association, которая отвечает за проведение ежегодной выставки.

Эта новость появилась почти через месяц после того, как стало известно, что Xbox, Sony и Nintendo также практически не будут представлены на выставке. Однако Microsoft подтвердила, что летом проведет офлайн презентацию своих будущих игр.

E3 2023 станет первой очной презентацией с 2019 года; последние три года из-за пандемии выставка проходила в цифровом формате.

E3 пройдет со вторника, 13 июня, по пятницу, 16 июня, в конференц-центре Лос-Анджелеса.

Игры,Microsoft,
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