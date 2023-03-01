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1 час назад

Авторы Hogwarts Legacy выпустили полный саундтрек игры

Игромания.руиещё 1

На официальном канале Hogwarts Legacy появился полный саундтрек игры. Его разделили на два ролика, которые отведены под определённую тематику — длительность каждого составляет почти два часа. В первом альбоме можно прослушать учебную музыку, общая численность которой составила 41 композицию.

Авторы Hogwarts Legacy выпустили полный саундтрек игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Во втором альбоме оказалось 34 мелодии, которые и являются основным саундтреком игры. Фанаты в комментариях заявляют, что музыка в Hogwarts Legacy удивительная, а для кого-то она вызывает ностальгию по первому знакомству со вселенной Гарри Поттера. Некоторые игроки прослушивают её просто для расслабления. За первые две недели с момента выхода Hogwarts Legacy продалась более 12 миллионов раз.

Также игра стала самой популярной на Steam Deck в феврале, а моддеры уже вовсю резвятся с доступным инструментарием: можно поиграть за Си-Джея из GTA или в разы усложнить бои.

Игры,Гарри Поттер,
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