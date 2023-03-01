Авторы Hogwarts Legacy выпустили полный саундтрек игры

На официальном канале Hogwarts Legacy появился полный саундтрек игры. Его разделили на два ролика, которые отведены под определённую тематику — длительность каждого составляет почти два часа. В первом альбоме можно прослушать учебную музыку, общая численность которой составила 41 композицию.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Во втором альбоме оказалось 34 мелодии, которые и являются основным саундтреком игры. Фанаты в комментариях заявляют, что музыка в Hogwarts Legacy удивительная, а для кого-то она вызывает ностальгию по первому знакомству со вселенной Гарри Поттера. Некоторые игроки прослушивают её просто для расслабления. За первые две недели с момента выхода Hogwarts Legacy продалась более 12 миллионов раз.