В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
38 минут назад

В The Sims 4 бесплатно добавят шрамы и родимые пятна

Чемпионат.com

Совсем скоро для The Sims 4 выйдет крупное расширение «Жизненный путь», однако Electronic Arts готовит сюрпризы и для игроков в базовую версию. Уже 14 марта авторы добавят в игру новые опции для кастомизации персонажей.

В The Sims 4 бесплатно добавят шрамы и родимые пятна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, теперь симы смогут обзавестись шрамами, родимыми пятнами и даже шрамами от кесарева сечения. При этом их можно будет наносить вместе с тату и другими следами на теле персонажей. Ведущий дизайнер Мэттью Фэйи показал, как именно это будет выглядеть.

TWITTER/EA

Новые опции по кастомизации будут доступны абсолютно всем игрокам в The Sims 4 уже 14 марта. А 16-го числа состоится выход дополнения «Жизненный путь», посвящённого характерам, предпочтениям и семейным узам симов.

Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий