Игрок прошел Sons Of The Forest менее чем за 8 минут

Спидраннер OkiaBetter смог пройти новый «выживач» Sons Of The Forest всего за 7 минут и 38 секунд — результат считается мировым рекордом.

Sons Of The Forest показала действительно отличный старт в Steam и за первые сутки разошлась тиражом более двух миллионов копий. Кроме того, «выживач» возглавил свежий чарт игр и товаров по выручке, который традиционно публикуется Valve. Sons Of The Forest доступна в раннем доступе.