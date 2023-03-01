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21 минуту назад

Игрок прошёл Sons Of The Forest менее чем за 8 минут

Игромания.ру

Спидраннер OkiaBetter смог пройти новый «выживач» Sons Of The Forest всего за 7 минут и 38 секунд — результат считается мировым рекордом.

Игрок прошел Sons Of The Forest менее чем за 8 минут
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Стоит отметить, что игрок использовал различные глитчи, первые из которых можно наблюдать уже в начале прохождения. Кроме того, в спидране удалось избежать сражений.

Sons Of The Forest показала действительно отличный старт в Steam и за первые сутки разошлась тиражом более двух миллионов копий. Кроме того, «выживач» возглавил свежий чарт игр и товаров по выручке, который традиционно публикуется Valve. Sons Of The Forest доступна в раннем доступе.

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