Игрок прошел Sons Of The Forest менее чем за 8 минут

Стоит отметить, что игрок использовал различные глитчи, первые из которых можно наблюдать уже в начале прохождения. Кроме того, в спидране удалось избежать сражений.

Sons Of The Forest показала действительно отличный старт в Steam и за первые сутки разошлась тиражом более двух миллионов копий. Кроме того, «выживач» возглавил свежий чарт игр и товаров по выручке, который традиционно публикуется Valve. Sons Of The Forest доступна в раннем доступе.