Ремикс «Комарово» из Atomic Heart возглавил чарт «Яндекс.Музыки»

Обновлённая версия песни Игоря Скляра «Комарово», записанная специально для Atomic Heart, поднялась на первое место в чарте сервиса «Яндекс.Музыка».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Фонк-ремикс от российского музыканта DVRST также стал популярен в TikTok и на YouTube. Фанаты игры записывают видео под трек и кавер-версии на синтезаторе. Замедленная версия «Комарово» также укрепила свои позиции в топе, взлетев с 28-го на 16-е место.

ЯНДЕКС.МУЗЫКА

Рост популярности в чарте «Яндекс.Музыка» также показали ремиксы Atomic Heart от Geoffplaysguitar. Сейчас четвёртая позиция у композиции «Трава у дома», на шестой расположилась новая версия «Звёзднго лета», на 13-й — «Арлекино» Аллы Пугачёвой.